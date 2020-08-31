Известный фигурист Алексей Ягудин увлекся производством юмористических роликов, и пользователям такой контент пришелся по вкусу. Фанатов также умилила подрастающая дочка олимпийского чемпиона, которая с удовольствием приняла участие в съемках с папой. Поводом для последних обсуждений стало короткое видео, опубликованное спортсменом в социальных сетях TikTok и Instagram.

Четырехкратный чемпион мира решил обыграть модный челлендж с переодеванием, но выбрал необычный образ. В видео, в котором также снялась его четырехлетняя дочь Мишель, фигурист предстал с накрашенными губами, в женском парике и платье. Вместе с дочерью, нарядившейся в тельняшку, веселый папа начал танцевать.

«Мишель просто суперактриса»;

«Прикольно. Алексей такой выдумщик!»

«Такие малышки, а старшая вообще супер», — расхвалили Ягудина с дочерью фанаты.

Instagram @alexei.yagudin

Алексей Ягудин закончил спортивную карьеру в 2003 году из-за травмы, однако активно принимает участие в различных телевизионных шоу о фигурном катании, а также снимется в фильмах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что, по признанию спортсмена, Ягудина задержали в США за «пьяную» езду.