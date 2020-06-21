Алексей Ягудин признался, что был арестован за «пьяную» езду в США

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в эфире шоу на федеральном телеканале, посвященного устроившему смертельное ДТП в Москве Михаилу Ефремову, признался, что был арестован за «пьяную» езду в США.

По словам 40-летнего спортсмена, он до сих пор жалеет о своем поступке и считает, что подобные вопиющие инциденты способны изменить психику человека на всю оставшуюся жизнь.

Алексей Ягудин подчеркнул, что пока он находился под арестом, ряд американских партнеров разорвали с ним действующие контракты.

«У меня была неприятная ситуация в Соединенных Штатах. Меня арестовали за езду за рулем в нетрезвом виде. Все. Контрактов некоторых я лишился. Отсидел несколько дней в специальной комнате. Этот урок я запомнил навсегда», — цитирует Алексея Ягудина «Дни.ру».

Фигурист отметил, что ему пришлось прослушать курс специальных лекций для «любителей» выпить за рулем.

Михаил Ефремов 8 июня устроил смертельное ДТП в Москве, в результате которого скончался водитель Lada. Экспертиза установила, что актер был в нетрезвом состоянии. 9 июня суд отправил знаменитость под домашний арест на два месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ягудин дал «вредный совет», как содержать дом в чистоте.