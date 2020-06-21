Алексей Ягудин признался, что был арестован за «пьяную» езду в США

|
Василий Заика
19

Российский фигурист уверен, что подобные инциденты меняют психику человека на всю оставшуюся жизнь.

Алексей Ягудин признался, что был арестован за «пьяную» езду в США

Фото: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в эфире шоу на федеральном телеканале, посвященного устроившему смертельное ДТП в Москве Михаилу Ефремову, признался, что был арестован за «пьяную» езду в США.

По словам 40-летнего спортсмена, он до сих пор жалеет о своем поступке и считает, что подобные вопиющие инциденты способны изменить психику человека на всю оставшуюся жизнь.

Алексей Ягудин подчеркнул, что пока он находился под арестом, ряд американских партнеров разорвали с ним действующие контракты.

«У меня была неприятная ситуация в Соединенных Штатах. Меня арестовали за езду за рулем в нетрезвом виде. Все. Контрактов некоторых я лишился. Отсидел несколько дней в специальной комнате. Этот урок я запомнил навсегда», — цитирует Алексея Ягудина «Дни.ру».

Фигурист отметил, что ему пришлось прослушать курс специальных лекций для «любителей» выпить за рулем.

Михаил Ефремов 8 июня устроил смертельное ДТП в Москве, в результате которого скончался водитель Lada. Экспертиза установила, что актер был в нетрезвом состоянии. 9 июня суд отправил знаменитость под домашний арест на два месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ягудин дал «вредный совет», как содержать дом в чистоте.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
21 июн
Театральный режиссер обвинил Михаила Ефремова в истязании женщин
20 июн
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове, рассказав о смерти сына в пьяном ДТП
20 июн
«Пусть будет так» — адвокат Ефремова больше не будет предлагать деньги Захаровым
20 июн
Стали известны результаты судебно-психиатрической экспертизы Михаила Ефремова
20 июн
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала об аборте
20 июн
Адвокат Ефремова обещал «жесткий» разговор с артистом по поводу компенсации
20 июн
Барецкий заявил, что выпивал с Ефремовым в день смертельного ДТП
19 июн
Адвокат о неких визитерах к матери погибшего Захарова: «Пытались всучить деньги»
19 июн
Адвокат Ефремова обнародовал запись разговора с братом погибшего в ДТП Захарова
19 июн
Какие цели преследует дочь Ефремова, стремящаяся признать мать недееспособной?

Читайте также

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
69.57
-0.05 78.00
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, день летнего солнцестояния

Последние новости

9:37
Пьяный мужчина открыл огонь по знакомым из охотничьего ружья в Ростове
9:22
Алексей Ягудин признался, что был арестован за «пьяную» езду в США
9:09
Тест: Умнее ли вы девятиклассника?
9:07
«Разве можно своего ребенка убить?» — Соседка замурованного в бетон мальчика о трагедии
9:01
Два человека пострадали в результате взрыва газа в дома в Самаре
8:52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, день летнего солнцестояния

Сейчас читают

Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
Где Владимир Путин хранит подарки внуков?
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок