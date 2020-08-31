Снова вместе? Анастасия Решетова с сыном вернулась к Тимати в Москву
Слухи о размолвке известной пары не утихают второй месяц.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Модель Анастасия Решетова с сыном Ратмиром вернулась в столицу из отпуска. Об этом она сообщила в Instagram.
«Курс на Москву», — подписала супруга Тимати несколько фотографий в социальной сети.
На снимках Решетова находится на борту частного самолета. Пользователи пожелали модели хорошего полета и отметили, что Ратмир за время отпуска заметно вырос.
«Какой взрослый стал»;
«Красавчик Ратик»;
«Приятного полета, Настя! И мягкой посадки», — написали фоловверы.
Затянувшийся отпуск инстадива провела во Франции. В конце июля она с малышом улетела на частном самолете к дедушке Ратмира Ильдару Юнусову, проживающему на Лазурном берегу. Тимати с ними не поехал и проводил свой отпуск с дочерью и мамой в Греции.
В сети появились слухи о размолвке звездной пары, поскольку они больше месяца провели вдали друг от друга. Они не увиделись даже в день рождения артиста — модель ограничилась скромным поздравлением в Instagram.
Правда, в социальной сети Решетова уже прокомментировала, что все в порядке и их с ребенком уже встретил муж.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анастасию Решетову заметили на роскошной яхте. В сети предположили, что она принадлежит неизвестному миллиардеру, ухаживающему за моделью.
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