Фото: Анастасию Решетову заметили на роскошной яхте миллиардера?

Модель Анастасию Решетову заметили на роскошной яхте. 24-летняя возлюбленная рэпера Тимати на фоне слухов о возможном расставании со знаменитостью выложила в своем аккаунте в Instagram фото, сделанное на палубе дорогого судна, и заявила о возвращении из длительного отпуска.

«Впервые вернусь из долгого отпуска без интенсивного загара. Было совсем не до пассивного возлежания у бассейна», — написала в посте Анастасия Решетова.

Instagram @volkonskaya.reshetova

На снимке девушка позирует в легком белом летнем платье, глядя на морскую гладь. Подписчики модели подметили, что она шикарно выглядит. Однако, радость на лице Анастасии Решетовой отсутствует.

«Все есть, а радости не видно»

«Какая куколка!»

«Главное, чтобы дорого-богато было»

По неподтвержденным данным, Анастасия Решетова могла коротать время на яхте, которая принадлежит российскому миллиардеру-бывшему депутату Госдумы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Решетова намекнула на примирение с Тимати после разлада.