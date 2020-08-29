Фото: Анастасию Решетову заметили на роскошной яхте миллиардера?
Возлюбленная рэпера Тимати объявила подписчикам о возращении из долгого отпуска.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Модель Анастасию Решетову заметили на роскошной яхте. 24-летняя возлюбленная рэпера Тимати на фоне слухов о возможном расставании со знаменитостью выложила в своем аккаунте в Instagram фото, сделанное на палубе дорогого судна, и заявила о возвращении из длительного отпуска.
«Впервые вернусь из долгого отпуска без интенсивного загара. Было совсем не до пассивного возлежания у бассейна», — написала в посте Анастасия Решетова.
На снимке девушка позирует в легком белом летнем платье, глядя на морскую гладь. Подписчики модели подметили, что она шикарно выглядит. Однако, радость на лице Анастасии Решетовой отсутствует.
«Все есть, а радости не видно»
«Какая куколка!»
«Главное, чтобы дорого-богато было»
По неподтвержденным данным, Анастасия Решетова могла коротать время на яхте, которая принадлежит российскому миллиардеру-бывшему депутату Госдумы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Решетова намекнула на примирение с Тимати после разлада.
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