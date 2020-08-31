«Вся в предвкушении»: Оксана Федорова рассказала о дочке-первокласснице

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Софья Зуева
Эксклюзив 99

Маленькая Лиза с нетерпением ждет начала учебного года.

Фото, видео: Instagram @fedorovaoksana; 5-tv.ru

Победительница многочисленных конкурсов красоты Оксана Федорова уделяет огромное внимание воспитанию своих детей. В этом году, как и многие другие российские мамы, «мисс Вселенная — 2002» отправляет ребенка в школу. Об этом телеведущая рассказала 5-tv.ru в телефонном разговоре.

«Да, Лизочка идет в первый класс в этом году, мы готовились еще с прошлого года: она ходила на подготовительные занятия», — поделилась событием фотомодель.

Федорова рассказала, что дочка уже побывала на репетиции торжественной линейки, и завтра она после праздничной церемонии приступит к долгожданной учебе. Также актриса выразила надежду, что обучение в школе доставит Лизе удовольствие и станет для нее в радость.

«Брат у нее учится во втором классе, и, конечно, она вся в предвкушении», — поделилась артистка.

Федору восемь лет. 42-летняя фотомодель ранее сообщала, что хотела бы вырастить его в православных традициях и мечтает, что он станет военным.

Оксана Федорова родила своих детей довольно поздно. Сын появился на свет, когда актрисе было 34 года, а дочь — в 35.

Ранее 5-tv.ru публиковал признание Оксаны Федоровой в любви к морю.

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