«Море — как душа человека»: Оксана Федорова призналась в любви к стихии

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Алиса Старжевская
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Оксана Федорова тронула подписчиков душевным откровением о природе и в очередной раз продемонстрировала отличный вкус.

Фото, видео: РИА Новости / Антон Денисов, Instagram @fedorovaoksana

Телеведущая Оксана Федорова для многих является иконой стиля. Мисс Вселенная знает, как привлечь внимание, и всегда одевается со вкусом. Для морских фотосессий знаменитость выбирает утонченные и воздушные образы. Накануне звезда поделилась в Instagram снимком с яхты на побережье Сочи. В первую очередь фолловеров восхитила изящная туника, идеально подчеркивающая фигуру 42-летней модели.

«Самые стройные и красивые ножки», «Нимфа морская», «Богиня!», — наперебой расхваливали Федорову в социальной сети подписчики, а также пожелали ей незабываемого отпуска.

Instagram @fedorovaoksana

Телеведущая поделилась с фанатами, что очень любит море, и отождествила стихию с самим человеком.

«Для меня море значит нечто большее, чем просто стихия, которая дарит ощущение радости и незабываемого блаженства. Море — как душа человека. Оно любит, волнуется, иногда штормит. Оно просто есть, и уже этим вызывает массу чувств», — подписала фотографию актриса.

Летний отпуск Федорова проводит вместе с мужем и двумя детьми. Примечательно, что Андрей Бородин практически никогда не появляется в кадре с супругой и объясняет это тем, что не является публичной личностью.

Ранее 5-tv сообщал, что модель Оксана Федорова станцевала бачату на отдыхе.

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