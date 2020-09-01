Адель получила шквал критики за подражание афроамериканцам
Откровенный снимок певицы в нетипичном образе получил сотни гневных комментариев.
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Фото, видео: Instagram @adele
Британская певица Адель после развода с мужем смогла скинуть 45 килограммов веса. Стройную фигурку девушка стала активно показывать на снимках. Но последняя фотография получила отнюдь не восторженные комментарии, а обвинение в культурной апроприации.
На фото исполнительница позирует в леггинсах, купальнике с принтом в виде флага Ямайки. Ее волосы заплетены в узлы, какие носят афроамериканки, а за спиной виднеются желтые перья. Образ Адель дополнила массивными золотыми украшениями.
Фолловеры принялись критиковать ее внешний вид и обвинили девушку в том, что она попыталась присвоить себе чужую культуру.
«В бикини с ямайским флагом не было необходимости»;
«Почему вы считаете нормальным заниматься культурной апроприацией на такой многолюдной площадке?»;
«Белые не должны воровать черные прически!» — писали в комментариях под снимком.
После волны хейта, который вылился в сторону певицы, многие стали защищать свою любимицу. Фанаты в который раз похвалили Адель за успехи в похудении и подчеркнули изящность ее форм.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что похудевшая на 45 килограммов Адель «влезла» в старое платье.
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