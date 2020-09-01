Адель получила шквал критики за подражание афроамериканцам

Британская певица Адель после развода с мужем смогла скинуть 45 килограммов веса. Стройную фигурку девушка стала активно показывать на снимках. Но последняя фотография получила отнюдь не восторженные комментарии, а обвинение в культурной апроприации.

На фото исполнительница позирует в леггинсах, купальнике с принтом в виде флага Ямайки. Ее волосы заплетены в узлы, какие носят афроамериканки, а за спиной виднеются желтые перья. Образ Адель дополнила массивными золотыми украшениями.

Instagram @adele

Фолловеры принялись критиковать ее внешний вид и обвинили девушку в том, что она попыталась присвоить себе чужую культуру.

«В бикини с ямайским флагом не было необходимости»;

«Почему вы считаете нормальным заниматься культурной апроприацией на такой многолюдной площадке?»;

«Белые не должны воровать черные прически!» — писали в комментариях под снимком.

После волны хейта, который вылился в сторону певицы, многие стали защищать свою любимицу. Фанаты в который раз похвалили Адель за успехи в похудении и подчеркнули изящность ее форм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что похудевшая на 45 килограммов Адель «влезла» в старое платье.