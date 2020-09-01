Самолет-разведчик американских ВМС разбился в Вирджинии
ЧП произошло вовремя тренировочного полета.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / US Navy; 5-tv.ru
На востоке США потерпел крушение самолет-разведчик американских ВМС.
На кадрах с места видно, от воздушного судна практически ничего не осталось. Самолет E-2 C Hawkeye упал во время тренировочного полета. Он был приписан к расположенной неподалеку базы ВМС в Норфолке. Причины крушения выясняются. Четверо членов экипажа катапультировались. Все живы, но получили травмы.
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