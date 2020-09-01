Самолет-разведчик американских ВМС разбился в Вирджинии

На востоке США потерпел крушение самолет-разведчик американских ВМС.

На кадрах с места видно, от воздушного судна практически ничего не осталось. Самолет E-2 C Hawkeye упал во время тренировочного полета. Он был приписан к расположенной неподалеку базы ВМС в Норфолке. Причины крушения выясняются. Четверо членов экипажа катапультировались. Все живы, но получили травмы.