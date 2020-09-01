Современные образовательные центры распахнули двери для школьников в Ленинградской области
Новые школы, оборудованные по последнему слову техники, проинспектировали губернаторы Петербурга и Ленинградской области.
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Фото, видео: РИА Новости; 5-tv.ru
В России 1 сентября открылись 43 новые школы, за парты в них сели 33 тысячи детей. Сразу четыре новостройки распахнули свои двери в Ленинградской области.
С началом учебного года школьников поздравили губернаторы Петербурга и Ленинградской области. Александр Дрозденко и Александр Беглов осмотрели современные здания. Они оборудованы по последнему слову техники. Есть компьютерные классы, лаборатории, мастерские, медиацентры и спортивные залы. Есть также медицинские кабинеты. С детьми будут работать не только учителя, но и психологи и логопеды.
Школы в Ленинградской области построены в рамках федеральной программы «Стимул». Она предполагает, что застройщики новых кварталов обязуются возводить и социальные объекты.
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