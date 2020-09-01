Прилучный и Муцениеце появились вместе на публике

Актриса Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись этим летом после большого скандала, но 1 сентября все же встретились. Их семилетний сын Тимофей пошел в первый класс, ради чего бывшие супруги зарыли «топор войны».

Агата поделилась с подписчиками своего микроблога в Instagram фото с линейки своего ребенка. Высокого и нарядного мальчика с букетом провожала в школу его младшая сестра Мия, которой предстоит стать первоклассницей только через три года.

«Отправляю Тимусю в путь знаний, он будет интересный и веселый», — пожелала наследнику актриса и понадеялась, что скоро «дистанционка» кончится у всех.

Instagram @agataagata

Также Муцениеце показала в сторис, как проходила торжественная часть с первоклассниками у школы. Всех расставили на расстоянии друг от друга для избежания риска заражения коронавирусом и запустили в небо воздушные шарики.

Из сторис Павла Прилучного стало ясно, что бывшие муж и жена провожали сына в школу вместе. Однако ни общих фото, ни видео они не выложили.

«Красавчик», — одобрительно отозвался о сыне Прилучный, а затем поднял на руки дочь и расцеловал ее.

Дети после развода остались жить с матерью, но Муцениеце периодически отпускает их в гости к Прилучному. Сейчас актер сосредоточился на работе и не комментирует лишний раз свою личную жизнь, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец Агаты Муцениеце оказался копией Павла Прилучного.