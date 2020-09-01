Прилучный и Муцениеце появились вместе на публике
День знаний актеры провели с семилетним Тимофеем.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
«Просто сказка!» — сын певицы Валерии поделился кадрами со второго дня свадьбы
Фото, видео: Instagram @agataagata, @bugevuge
Актриса Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись этим летом после большого скандала, но 1 сентября все же встретились. Их семилетний сын Тимофей пошел в первый класс, ради чего бывшие супруги зарыли «топор войны».
Агата поделилась с подписчиками своего микроблога в Instagram фото с линейки своего ребенка. Высокого и нарядного мальчика с букетом провожала в школу его младшая сестра Мия, которой предстоит стать первоклассницей только через три года.
«Отправляю Тимусю в путь знаний, он будет интересный и веселый», — пожелала наследнику актриса и понадеялась, что скоро «дистанционка» кончится у всех.
Также Муцениеце показала в сторис, как проходила торжественная часть с первоклассниками у школы. Всех расставили на расстоянии друг от друга для избежания риска заражения коронавирусом и запустили в небо воздушные шарики.
Из сторис Павла Прилучного стало ясно, что бывшие муж и жена провожали сына в школу вместе. Однако ни общих фото, ни видео они не выложили.
«Красавчик», — одобрительно отозвался о сыне Прилучный, а затем поднял на руки дочь и расцеловал ее.
Дети после развода остались жить с матерью, но Муцениеце периодически отпускает их в гости к Прилучному. Сейчас актер сосредоточился на работе и не комментирует лишний раз свою личную жизнь, пишет сайт Teleprogramma.pro.
Ранее 5-tv.ru писал, что отец Агаты Муцениеце оказался копией Павла Прилучного.
Читайте также
59%
-0.22 88.15
0.32
Нашли ошибку?