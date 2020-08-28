«Копия Прилучного»: Муцениеце шокировала фанатов, показав фото отца
В сети предположили, что именно поразительное сходство с родителем подтолкнуло актрису к роману со звездой сериала «Мажор».
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Фото, видео: Instagram @agataagata
Известная актриса театра и кино Агата Муцениеце потеряла отца в три года. В день рождения Эдгара Муцениеце звезда посвятила ему трогательное письмо и опубликовала в Instagram, сопроводив архивной фотографией.
Подписчики поддержали кумира и в то же время признались, что были шокированы обнародованным снимком: папа знаменитости — вылитый ее бывший муж Павел Прилучный.
«Показалось, что Прилучный»;
«Одно лицо — Паша и папа Агаты»;
«Копия Прилучного!»
«В одном из интервью слышала, что Ваш отец и бывший муж похожи. Но что б настолько», — поразились фолловеры.
Фанаты даже предположили, что именно из-за сходства с отцом актриса обратила внимание на Прилучного и у них закрутился роман.
В браке с известным актером Муцениеце прожила девять лет. В начале года пара объявила о разводе, а 15 июля завершился бракоразводный процесс. За время совместной жизни у них родилось двое детей: сыну Тимофею сейчас семь лет, а дочери Мии — 4 года.
Ранее стало известно, что Павел Прилучный в последний год брака изменял Муцениеце сразу с двумя актрисами.
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