Онколог перечислил нетипичные проявления рака кожи

Помимо общеизвестных признаков рака кожи, таких как рост или изменение цвета и формы родинок на теле, существуют нетипичные симптомы и локации появления опухоли, которые может распознать только специалист. О них рассказал 5-tv.ru онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин.

По его словам, одним из таких нетипичных проявлений рака кожи могут быть беспигментные родинки. Они, как правило, имеют розовую или красную окраску и появляются на открытых участках тела. Например, на лице. Речь идет о базально-клеточной карциноме. Эти образования могут проявляться только в виде маленького «кротообразования» в самой опухоли.

«Пациенты за этим не следят, могут наносить тональный крем, если это женщины, пудру, тем не менее, образование кожи носит местно деструктивный процесс. То есть она не будет метастазировать, она не вырастет до громадных размеров за год, но в течение лет пяти может локально изъявляться, пока не будет этого изъявления кротообразованием. Это также можно считать первым явным признаком рака кожи», — пояснил доктор.

Кроме того, опухоль кожи может появиться не только на открытых поверхностях и волосистых частях тела. Рак может локализоваться на областях слизистой. Чтобы не пропустить его появление, необходимы регулярные осмотры смежных специалистов — гинекологов, урологов, проктологов. Только они могут увидеть нетипичные расположения и нетипичные признаки рака кожи.

Еще одна нетипичная локация рака кожи — подногтевое ложе.

«К сожалению, очень много известных артистов и музыкантов с этим недугом в своей жизни встретились. И, к сожалению, этот недуг этих артистов забрал. Дело в том, что подногтевое ложе принято очень долгий период времени наблюдать как грибковые инфекции, как инфекционный процесс, и так же эти все участки подногтевого ложа и лечатся — противогрибковыми, антибактериальными препаратами. Однако зачастую, когда уже начинается разрушение ногтевой пластинки, когда уже идет кровоподтек из этой области, только тогда данные пациенты попадают к онкологу», — рассказал Михаил Мяснянкин.

Медик рекомендует внимательно следить за состоянием ногтей, особенно в наш век лаков, которые очень хорошо маскируют любые изменения, в том числе и опухоли.

«Нетипичное расположение — это в виде полоски вдоль всего ногтевого ложа. Так проявляется от светло-коричневой до черной окраски подногтевая меланома», - предостерег специалист.

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