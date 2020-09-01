Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена Деданина в Татарстане

В Бугульме задержали 54-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве бизнесмена Евгения Деданина. Как стало известно 5-tv.ru, задержанного зовут Араик М.

Как стало известно 5-tv.ru, задержать подозреваемого помог работник базы «Изобилие», которой владел покойный предприниматель. Он заметил мужчину на месте преступления и пустился за ним в погоню на машине. Ему удалось прижать автомобиль беглеца, на месте его задержали прибывшие полицейские.

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У мужчины было изъято оружие, в настоящий момент его везут на допрос. Следствие предполагает, что убийство предпринимателя связано с делом двухлетней давности. Тогда Евгений Деданин убил двоих грабителей, забравшихся в его дом.

Ранее 5-tv.ru публиковал первое видео с места убийства бизнесмена Евгения Деданина в Татарстане.