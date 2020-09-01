Хакеры атаковали электронную почту посольства РФ в Австрии
В дипмиссии просят пользователей не открывать присланные из российского диппредставительства вложения и ссылки.
Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий
Хакеры атаковали электронную почту посольства России в Австрии. Об этом диппредставительство сообщило на своей официальной странице в Facebook.
По словам дипломатов, есть основания предполагать, что злоумышленникам удалось взломать аккаунт, поэтому пользователей просят не открывать ссылки и вложения, присланные с электронного адреса посольства info.austria@mid.ru.
«В настоящее время выявляется источник этой атаки и устраняются последствия», — говорится в сообщении.
Полтора месяца назад, как рассказывал 5-tv.ru, хакеры взломали Twitter-аккаунты миллиардеров Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса и разослали от их имени сообщения с просьбой присылать на указанный адрес биткойны. Мошенники обещали, что сумма будет удвоена.
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