Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса

Хакеры взломали Twitter-аккаунт американского миллиардера-предпринимателя Илона Маска. На его странице появилось объявление, в котором тем, кто пришлет на указанный счет биткойны, обещают вернуть их в двойном размере.

«Веселой среды! Я отдаю биткойны всем своим подписчикам. Я удваиваю все платежи, переведенные на биткойн-адрес ниже. Вы присылаете 0,1 ВТС, я отправляю обратно 0,2 ВТС! Только в течение 30 минут», — цитирует пост РИА Новости.

Сообщение провисело в ленте несколько минут и исчезло.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на западные СМИ сообщает, что похожие объявления появились также в Twitter миллиардеров Билла Гейтса и Джеффа Безоса. И, по некоторым данным, злоумышленникам удалось собрать уже более 100 тысяч долларов с доверчивых пользователей.

Также хакерской атаке подверглись аккаунты компаний Apple и Uber, («Убер»), бывшего мэра Нью-Йорка, бизнесмена Майкла Блумберга, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и рэп-исполнителя Канье Уэста.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, хакеры потребовали 42 миллиона долларов от Дональда Трампа. В противном случае угрожали слить в сеть компромат из взломанной базы данных нью-йоркской адвокатской фирмы.