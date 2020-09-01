Умер звезда сериала «Воронины» Борис Клюев
Народному артисту России было 76 лет.
Фото: ТАСС / Метцель Михаил
Умер звезда сериала «Воронины» Борис Клюев. Народному артисту России было 76 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Малого театра.
Актер около года назад признался, что борется с онкологическим заболеванием. При этом он продолжает работать в театре и на телевидении. Клюев тогда признался, что это придает ему сил для борьбы со страшным заболеванием.
Борис Михайлович известен молодой аудитории в роли главы семьи Ворониных из одноименного сериала телеканала СТС. Взрослому поколению он запомнился больше в образе графа Рошфора из «Трех мушкетеров».
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