Умер звезда сериала «Воронины» Борис Клюев. Народному артисту России было 76 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Малого театра.

Актер около года назад признался, что борется с онкологическим заболеванием. При этом он продолжает работать в театре и на телевидении. Клюев тогда признался, что это придает ему сил для борьбы со страшным заболеванием.

Борис Михайлович известен молодой аудитории в роли главы семьи Ворониных из одноименного сериала телеканала СТС. Взрослому поколению он запомнился больше в образе графа Рошфора из «Трех мушкетеров».