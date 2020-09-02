«Вы любите меня!»: Собчак в терновом венке и с копьем обратилась к хейтерам

Известная телеведущая Ксения Собчак снялась для неоднозначного проекта под названием «Warrior» (воин). Фотографию, больше походящую на картину по Данте или библейскому писанию, звезда опубликовала в Instagram.

Собчак предстала в центре снимка в стальных доспехах, с копьем в руках и терновым венком на голове. Оружием артистка протыкает многорукого демона, зажавшего в руках ножи. На заднем плане вместе со змеями переплелись полураздетые мужчины и женщины.

«Я даю вам голос. Смысл вашей жизни — борьба со мной. Верующие, феминистки, власть и оппозиция, большинство и меньшинство — вы ловите меня, но не можете поймать. Вы питаетесь моими скандалами. Вы хотите расправиться со мной, не понимая, что я — ось вашего существования», — написала артистка.

При детальном рассмотрении позади Собчак можно заметить различных общественных активистов, полицейских, грешников и даже президента Белоруссии в скафандре. Изобилует картина-фотография и различной символикой. Тут вам и православный крест на оружии Собчак, и распятье в руках тянущегося к ней полуобнаженного мужчины, и масонский символ, магическим образом возникший над чернокожим молодым человеком с плакатом «жизни темнокожих имеют значение».

«Обсуждение и осуждение меня — у вас в крови. Это кровь, которая позволяет вам жить. Вы любите меня. Вы любите меня! Даже если ненавидите», — завершила свой эпос Собчак.

Подписчики телеведущей отреагировали на послание неоднозначно. Многие принялись узнавать в опубликованном изображении сходство с реалиями, искать скрытый смысл, а кто-то осадил медиаперсону, отметив, что мир не крутится вокруг нее.

«Жуткое воплощение современного общества»;

«Божественная комедия Данте наглядно»;

«Босх отдыхает»;

«К сожалению, ты не Бог!»

«Тут и эпоха возрождения, и отсылка к Жанне Д’арк, и проблемы „потомков рабов“… В общем и целом — гениально», — прокомментировали публикацию пользователи.

Ксения Собчак любит провоцировать публику. Так, например, на собственную свадьбу с Константином Богомоловым она приехала в похоронном катафалке. А на торжестве, посвященном бракосочетанию, станцевала через чур откровенный танец под песню Ирины Аллегровой «Войди в меня». Свекровь была настолько шокирована, что удалилась вместе с мужем с праздника, не дождавшись торта.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Собчак раскритиковала абсолютное большинство россиян.