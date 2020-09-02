Неудачное платье: Наталья Рудова чуть было не оголилась на публике

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Софья Зуева
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Откровенный наряд сыграл с известной актрисой злую шутку.

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Фото, видео: Instagram @rudovanata

Артистка Театра и кино Наталья Рудова едва избежала неловкой ситуации во время прогулки. Актриса совершала променад в коротеньком красном платье с бретельками на завязках. Они-то чуть было и не стали причиной конфуза Натальи, сообщает Cosmopolitan.

Звезда сериала «Татьянин день» предпочитает одеваться довольно откровенно, подчеркивая прекрасные формы. Вот и на этот раз артистка вышла на прогулку в платье с глубоком декольте. Однако завязка, с помощью которых можно регулировать глубину посадки наряда, были зафиксирована недостаточно крепко. Во время позирования на камеру одна из бретелек развязалась, и артистка чуть было не оголила на людях грудь — бюстгальтера под платьем не было. Актрису спасла быстрая реакция: она быстро спрятала от чужих глаз то, что скрывало платье, и кокетливо улыбнулась.

К слову, бретелька 37-летней артистки развязывается на камеру уже второй раз — ранее Рудова позировала для сторис в этом же платье перед зеркалом и ситуация оказалась очень похожей.

Наталья Рудова сыграла в более 40 фильмах и сериалах, в том числе «Любовь в городе ангелов», «Амазонки», «Дыши со мной», «Тонкий лед», «Татьянин день» и многих других.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Наталья Рудова опубликовала фотографии времен бурной юности.

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