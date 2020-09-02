Ушли молодыми: трагически погибшие участники «Дома-2»

Для многих участников приход на телепроект «Дом-2» стал переломным моментом в жизни, их звезды на телевидении зажглись быстро и ярко, но некоторые, к сожалению, погасли слишком рано. Жизнь нескольких экс-участников телестройки оборвалась в раннем возрасте по вине других людей.

Оксана Аплекаева

Красавица-блондина, подруга Виктории Бони — Оксана Аплекаева на проекте пользовалась не только успехом у парней, но и была на хорошем счету у продюсеров шоу. За периметром Оксане даже предложили несколько ролей в популярных сериалах, а также ходили слухи о ее романе с известным теннисистом Маратом Сафиным. Но в сентябре 2008 года дальнобойщики нашли тело 31-летней девушки на трассе Москва-Рига. Причиной смерти криминалисты назвали удушение, но преступника не нашли до сих пор. Позднее выяснилось, что уже в морге над телом Аплекаевой надругался сотрудник морга. Работник признался в содеянном, посетовав лишь на то, что после инцидента от него ушла жена.

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Андрей Кадетов

Бывший участник телестройки Андрей Кадетов погиб из-за любви, если точнее, по вине малознакомой женщины, которая обвинила парня в изнасиловании. Как рассказывал сам Андрей, в 2010 году вскоре после знакомства с девушкой из Петербурга у них все произошло по взаимному согласию, но та подала заявление в полицию об изнасиловании. Суда и следствия не стал дожидаться бывший парень девушки и нанес Кадетову более десятка ножевых во дворе его дома. Юноша скончался.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о семи парах, которые нашли свою любовь на «Доме-2» и до сих пор остаются вместе.