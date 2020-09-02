Ушли молодыми: трагически погибшие участники «Дома-2»

|
Татьяна Меркер
3 366

Им пророчили славу на телевидении, карьеру и богатство, но судьба распорядилась по-другому.

Ушли молодыми: трагически погибшие участники «Дома-2»

Фото: ТАСС / Алешковский Митя

Для многих участников приход на телепроект «Дом-2» стал переломным моментом в жизни, их звезды на телевидении зажглись быстро и ярко, но некоторые, к сожалению, погасли слишком рано. Жизнь нескольких экс-участников телестройки оборвалась в раннем возрасте по вине других людей.

Оксана Аплекаева

Красавица-блондина, подруга Виктории Бони — Оксана Аплекаева на проекте пользовалась не только успехом у парней, но и была на хорошем счету у продюсеров шоу. За периметром Оксане даже предложили несколько ролей в популярных сериалах, а также ходили слухи о ее романе с известным теннисистом Маратом Сафиным. Но в сентябре 2008 года дальнобойщики нашли тело 31-летней девушки на трассе Москва-Рига. Причиной смерти криминалисты назвали удушение, но преступника не нашли до сих пор. Позднее выяснилось, что уже в морге над телом Аплекаевой надругался сотрудник морга. Работник признался в содеянном, посетовав лишь на то, что после инцидента от него ушла жена.

ВКонтакте @id2194101

Андрей Кадетов

Бывший участник телестройки Андрей Кадетов погиб из-за любви, если точнее, по вине малознакомой женщины, которая обвинила парня в изнасиловании. Как рассказывал сам Андрей, в 2010 году вскоре после знакомства с девушкой из Петербурга у них все произошло по взаимному согласию, но та подала заявление в полицию об изнасиловании. Суда и следствия не стал дожидаться бывший парень девушки и нанес Кадетову более десятка ножевых во дворе его дома. Юноша скончался.

Instagram @id94937573

Ранее 5-tv.ru рассказывал о семи парах, которые нашли свою любовь на «Доме-2» и до сих пор остаются вместе.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
73.58
-0.22 88.15
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:22
Кто был за рулем автомобиля Ефремова в момент смертельного ДТП и почему актер до сих пор не признал вину?
13:19
«Чего вы старые-то такие?» — Петросян показал мускулы и порассуждал о возрасте
13:09
Историческая сенсация: под Анапой найдена дорога IV века до нашей эры
13:00
«Много любви»: Саша Бортич наконец-то решилась показать лицо своего сына — фото
12:49
Вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах старше 60 лет
12:39
Фирсов пошел с Легкоступовой в ЗАГС в день своего развода

Сейчас читают

Ушли молодыми: трагически погибшие участники «Дома-2»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок