ТОП-7 пар, которые нашли свою любовь на «Доме-2» и до сих пор вместе

Стройка любви «Дом-2» стартовала в далеком 2004 году. За это время участниками шоу стали сотни человек, многие даже построили отношения.

Дарья и Сергей Пынзарь

Instagram @darya_pinzar86

Сергей и Дарья Пынзарь — редкий случай, когда участники проекта почти сразу же нашли друг друга и решили быть вместе. Свадьба состоялась в 2010 году, с того времени они успели родить двоих сыновей, уйти из «Дома-2» и перебраться жить в Турцию.

Ольга и Илья Гажиенко

Instagram @olgagajienko

Ольга Агибалова дважды приходила на шоу, чтобы найти свою любовь. С появлением Ильи Гажиенко все изменилось — несмотря на постоянные скандалы и ссоры, они поженились в 2011 году и с тех пор вместе. Пара воспитывает сына, а недавно у них родился и второй малыш.

Юлия и Тигран Салибековы

Instagram @salibekova

Никто не думал, что отношения Тиграна и Юлии будут серьезными — бурный роман на шоу привел к незапланированной беременности всего через несколько месяцев после встречи. Тигран не сразу хотел признавать ребенка. Но в итоге уже девять лет они женаты, стали родителями троих сыновей и очень счастливы вместе.

Саша Артемова и Евгений Кузин

Instagram @artemovasasha1

Евгений Кузин засветился на «Доме-2» еще до прихода туда Саши Артемовой. Он неоднократно возвращался искать новую любовь, заводил романы, неудачно женился и развелся с Маргаритой Агибаловой. Но в итоге его сердце покорила девушка на десять лет младше него. С 2017 года они вместе и воспитывают маленькую дочку.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко

instagram @olyarapunzel

До начала отношений с Дмитрием репутация скандально известной участницы «Дома-2» Ольги Рапунцель не была кристально чистой. Она работала веб-моделью, фиктивно вышла замуж, но все же остановила свой выбор на Дмитриенко. Их отношения сопровождались и громкими расставаниями, признаниями в изменах и ссорами, пара распадалась даже после свадьбы в 2017 году, но все же смогла найти силы помириться. Недавно у них родилась вторая дочь.

Саша Черно и Иосиф Оганесян

instagram @_iosif91

Саша Черно пришла в «Дом-2» в 2017 году. Она не стеснялась своего тела и почти сразу же начала выделять на проекте Иосифа Оганесяна. Несмотря на ряд сложностей, пара сошлась и поженилась. В конце июля 2020 года они впервые стали родителями, хотя до этого существовал риск, что Саша Черно бесплодна.

Наталья Варвина и Алексей Михайловский

Instagram @varvina

Наталья Варвина стала участницей программы в 2007 году, но за долгое время нахождения на проекте не была замечена в многочисленных связях. В итоге она покинула шоу через четыре года, посвятив себя карьере. Но стройка любви все же привела к браку — она сошлась с продюсером проекта Алексеем Михайловским, и в 2012 году пара поженилась. В 2013 году состоялось их венчание.

5-tv.ru писал, как спустя 16 лет после начала проекта выглядят участники «золотого» состава «Дома-2».