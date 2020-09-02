Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

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Василий Заика
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Правительством республики подписано соответствующее постановление.

Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Фото: Instagram @ shihan_of_bashkortostan

Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус особо охраняемой территории — памятника природы. О подписании соответствующего постановления правительством республики сообщил член Общественной палаты РФ Ростислав Мурзагулов.

«Я созвонился с секретариатом (главы Башкирии Радия — Прим.ред.) Хабирова. Они сегодня утром получили согласование по линии Минприроды России. Уже подписано постановление (правительства республики — Прим.ред.)», — цитирует Ростислава Мурзагулова Интерфакс.

Внимание к конфликту вокруг деятельности Башкирской содовой компании (БСК) оказалось привлечено в середине августа, когда жители региона стали выходить на митинги, выступая против разработок предприятия в заповедной части горы Куштау.

Проблема заслужила внимание и президента РФ Владимира Путина, который напомнил, что контрольный пакет акций БСК принадлежит частным лицам. В итоге от приватизации компании государству нанесен ущерб в несколько десятков миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как скандал вокруг горы Куштау вышел на федеральный уровень.

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