Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус особо охраняемой территории — памятника природы. О подписании соответствующего постановления правительством республики сообщил член Общественной палаты РФ Ростислав Мурзагулов.

«Я созвонился с секретариатом (главы Башкирии Радия — Прим.ред.) Хабирова. Они сегодня утром получили согласование по линии Минприроды России. Уже подписано постановление (правительства республики — Прим.ред.)», — цитирует Ростислава Мурзагулова Интерфакс.

Внимание к конфликту вокруг деятельности Башкирской содовой компании (БСК) оказалось привлечено в середине августа, когда жители региона стали выходить на митинги, выступая против разработок предприятия в заповедной части горы Куштау.

Проблема заслужила внимание и президента РФ Владимира Путина, который напомнил, что контрольный пакет акций БСК принадлежит частным лицам. В итоге от приватизации компании государству нанесен ущерб в несколько десятков миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как скандал вокруг горы Куштау вышел на федеральный уровень.