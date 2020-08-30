Большая «содовая» проблема: как скандал вокруг горы Куштау вышел на федеральный уровень

Региональный скандал вышел на высший уровень и превратился в скандал федеральный. В центре внимания — акционерное общество «Башкирская содовая компания». Лидер по выпуску кальцинированной и пищевой соды в России. Все вы помните недавние протесты эко активистов на шихане Куштау.

Там, фактически в заповеднике, бизнесмены решили разрабатывать месторождение. В итоге противостояние привело к столкновениям. Местные власти приостановили работы. Но понадобилось вмешательство Владимира Путина, который в этот четверг расставил все точки над i.

Семь лет назад доля государства в компании сократилась почти в два раза. Теперь ее контролируют частные лица, которым, судя по всему, наплевать как на развитие производства, так и на будущее его работников.

Смотрите, в прошлом году БСК заработала 45 миллиардов рублей, а инвестировала почти в 20 раз меньше. Всем этим уже пристально занимаются и в генпрокуратуре, и в центральном аппарате следственного комитета. Корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе был на месте противостояния в самые горячие моменты и увидел все своими глазами. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава Башкирии Радий Хабиров до 4 сентября планирует подписать документ об особом статусе горы.