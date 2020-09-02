Масштабная операция ФСБ: задержаны подпольные оружейники в девяти регионах РФ

Сотрудники ФСБ провели крупную спецоперацию сразу в девяти регионах страны. Задержано 20 человек. Они занимались тем, что переделывали травматическое оружие в боевое.

Всего изъята почти сотня пистолетов, автоматов, винтовок и гранат. Ликвидировано шесть подпольных оружейных мастерских, которые были замаскированы под гаражи. Сейчас оперативники ищут каналы сбыта оружия и возможных сообщников задержанных.