Масштабная операция ФСБ: задержаны подпольные оружейники в девяти регионах РФ

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Оперативники изъяли почти сотню единиц переделанного из травматического в боевое оружия.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Жабрико; 5-tv.ru

Сотрудники ФСБ провели крупную спецоперацию сразу в девяти регионах страны. Задержано 20 человек. Они занимались тем, что переделывали травматическое оружие в боевое.

Всего изъята почти сотня пистолетов, автоматов, винтовок и гранат. Ликвидировано шесть подпольных оружейных мастерских, которые были замаскированы под гаражи. Сейчас оперативники ищут каналы сбыта оружия и возможных сообщников задержанных.

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