«Пришло время обновить жанр»: Бейсеу о будущем российского кино

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 22 0

Сказок стало слишком много, пора расширять линейку.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

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Режиссер Серик Бейсеу считает, что российский кинематограф ждет новый этап

Российский кинематограф ожидает новый этап: на смену популярным сказкам могут прийти новые жанры. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился режиссер и сценарист Серик Бейсеу на премьере фильма «Чудо-Юдо».

По его словам, несмотря на то, что сказки — актуальный жанр на все времена, в последнее время их стало слишком много. Сам по себе он считает эту тенденцию положительной, но многие стали замечать нехватку другого кино.

«Надо, чтобы стало больше других жанров, мне кажется, сейчас и зрители, и работники кино это почувствовали. <…> Сейчас пришло время обновить жанр, расширить линейку», — объяснил свою позицию Бейсеу.

Также режиссер отметил, что часто обсуждает жанровый вопрос с коллегами и замечает, как многие из них хотят заниматься проектами, отличающимися от привычных зрителю сказочных историй.

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