«Надежда только на тебя»: Анна Семак рассказала, как ее мужа обманули мошенники
Тренер «Зенита» перевел крупную сумму «бывшему одноклубнику», который его сразу же заблокировал.
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Фото, видео: Instagram @annas_secret_garden
Жена главного тренера петербургского «Зенита» Анна Семак рассказала, как ее мужа обманули телефонные мошенники. В своем микроблоге в Instagram она опубликовала большой пост, где подробно расписала схему, по которой сработали интернет-воры, в надежде, что это поможет фолловерам избежать подобных уловок.
«Текст был такой: «Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твое доброе сердце — одна надежда на тебя», — поведала Анна.
Отправил сообщение на личный номер Сергея якобы его бывший партнер по команде, а на аватарке даже стояла фотография этого одноклубника. Когда Семак «выручил друга» он тут же заблокировал тренера и, что называется, пропал с радаров.
Жена футболиста также поделилась, что о подобном случае недавно рассказал ей ее сын Ваня. Мошенники взломали маму его друга и опубликовали сообщение о сборе средств на операцию мальчику после страшной аварии.
«Друзья незамедлительно откликнулись, начали переводить деньги, а о том, что она почувствовала, когда ее ребенка использовали в преступной̆ схеме, говорить излишне», — подчеркнула Анна Семак.
Своих многочисленных фолловеров она попросила не вестись на подобные схемы и уловки интернет-грабителей. Всегда перепроверять информацию и предупредить об опасности других. В комментариях поклонники поблагодарили девушку и поделились десятками историй, когда сами стали жертвами подобного обмана.
Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядела жена Семака в разные годы.
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