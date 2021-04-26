Ушли на пике: 5 актрис, жизнь которых оборвалась слишком рано

Некоторые актрисы способны гениально сыграть с одного дубля и запомниться зрителю, появившись на экране буквально на несколько секунд. К сожалению, не всем перспективным артисткам суждено прожить долгую жизнь, наполненную творческими успехами и заслуженными наградами. Некоторые звезды российского кино трагически уходят на самом пике своей карьеры.

Анна Самохина

Об этой красавице-шатенке заговорили после ролей в фильмах «Узник замка Иф» и «Воры в законе». Своим выразительным взглядом она привлекала внимание всех окружающих мужчин и впечатляла зрителей даже через экран. В 2010 году у актрисы был обнаружен рак желудка четвертой стадии, который убил ее за два месяца. Анны не стало в возрасте 47 лет.

Кадр из сериала «Женский день»

Наталья Юнникова

Известная зрителю по роли Василисы Михайловой из сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова скончалась осенью 2017 года. Актрисе было чуть меньше сорока, когда ей было диагностировано патологическое нарушение сердечного ритма, но Наталья отказалась следовать рекомендациям врачей и проходить дальнейшее обследование и лечение. В один день Юнникова упала в своей квартире и ударилась головой, медикам пришлось ввести ее в кому, но спустя четыре дня актриса скончалась, не приходя в сознание. Это произошло в возрасте всего 37 лет.

Кадр из сериала «Возвращение Мухтара»

Екатерина Савинова

Роль Фроси Бурлаковой (единственная в жизни главная роль актрисы) из картины «Приходите завтра» для Савиновой во многом была автобиографична. Как и героиня фильма сама Екатерина смогла вырваться из глубинки и стать знаменитой благодаря своему таланту. Во время съемок этого проекта артистка выпила парного молока и заразилась бруцеллезом. Несколько лет Савиновой удавалась побеждать болезнь большим количеством лекарств, но проблемы в карьере довели девушку до черты. В 1970 году, в возрасте 43 лет она повторила судьбу книжной героини Анны Карениной.

Кадр из фильма «Приходите завтра»

Мария Зубарева

Зубарева прославилась после выхода фильма «Второй раз в Крыму», после чего ее пригласили сниматься в первом российском сериале «Мелочи жизни», который выходил в эфир в течение пяти лет. На съемках этого сериала актриса наконец обрела свое женское счастье после двух неудачных браков. Она вышла замуж в третий раз и родила супругу двойняшек Елизавету и Романа, но сразу после этого у Зубаревой обнаружили рак последней стадии, который стремительно погубил перспективную актрису и молодую мать.

Кадр из фильма «Мордашка»

Микаэла Дроздовская

Актриса кино и дубляжа Дроздовская сыграла более чем в 30 фильмах. Самые известные из них «Мимино», «Бег», «Гори, гори, моя звезда». Жизнь успешной актрисы и счастливой матери двух дочерей оборвалась из-за трагической случайности. На съемках очередной картины во Владикавказе Микаэла легла подремать в вагончике после долгой смены, из-за включенного обогревателя загорелось одеяло, которым она укрывалась. Дроздовскую экстренно перевезли в Москву, но в клинике она скончалась от травм, несовместимых с жизнью.

Кадр из фильма «Пишите письма»

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