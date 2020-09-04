3 сентября 2020 года исполнилось 20 лет с момента старта одного из самых успешных музыкальных проектов в России — «ВИА Гры». Эта группа, в составе которой три очаровательные красотки, вошла в историю шоу-бизнеса не только как самая яркая и сексуальная, но и самая скандальная.

Кому-то может показаться, что жизнь солистки «ВИА Гры» полна приключений и радостных моментов. Но по факту, это — жестокая борьба. За место под Солнцем, за любовь, за зрителя.

5-tv.ru рассказывает читателям о самых громких конфликтах за долгую эру существования звездного коллектива.

«Я вас сейчас порежу!»

globallookpress.com / Vasilii Smirnov

Как известно, состав коллектива менялся ни единожды, и у каждой из девушек есть что вспомнить. Так, по признанию одной из самых первых участниц «ВИА Гры» — певицы Анны Седоковой — с ней и коллегами регулярно случались вопиющие инциденты на «подработках». Но особо запомнился ей случай, когда заказчик едва не убил их за отказ от «интимных услуг».

События того злополучного вечера разворачивались в Казахстане. Местный богач заказал выступление звезд на свой день рождения. Ослепительные красотки вышли на сцену, а перед ними — десять довольных мужчин с «сальными» взглядами развалились на диванах. Анна, как и было задумано, взяла в руки микрофон, чтобы обратиться к имениннику с наилучшими пожеланиями, но вдруг один из присутствующих подлетел к Надежде Мейхер-Грановской и начала ее домогаться.

«Мы разворачиваемся и уходим в гримерку. Через секунду туда забегает мужик и орет: „Я за вас 50 тысяч заплатил не для того, чтобы вы уходили! Я вас, сучек, сейчас порежу! Убью на фиг! Я вас купил, шлюхи, могу делать с вами все, что захочу!“ А мы в чужом доме, в чужой стране, двери заперты, ворота закрыты. Убежать не можем никак…» — вспоминала с ужасом Седокова, описывая события в своей книге.

На подмогу прибежал сам именинник, но после извинений и второй попытки выйти на сцену ситуация повторилась. Тогда артистки решили бежать. Во дворе их встретили другие разъяренные гости с оружием наперевес. Все, как один, обещали разобраться с девушками, потому что те ведут себя не позволительно.

«Неподалеку стоит водитель маршрутки, на которой мы сюда приехали. Я кидаюсь к нему: „Умоляю, вывезите нас отсюда“. Водитель, буквально рискуя жизнью, сквозь эту разъяренную толпу с пистолетами ведет маршрутку, мы на ходу вскакиваем в открытую дверь, машина сносит шлагбаум и уезжает», — рассказывала Анна.

За то самое выступление звезда не взяла ни копейки, хотя и предлагали.

«Рожай, мы тебя поддержим…»

globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

С грустью Седокова вспоминала и о моменте ухода из группы. Все случилось как только артистка… забеременела.

За два года участия в проекте Анна насколько сроднилась с коллегами, что считала всех своей семьей. И на конфликты, периодически возникавшие в группе, не обращала внимания. По словам звезды, девочки не раз обещали друг другу быть рядом даже в самых сложных ситуациях. Говорили и о том, что детей будут растить все вместе, любить их и лелеять.

Но когда Седокова рассказала продюсеру «ВИА Гры» — Константину Меладзе — о том, что ждет малыша, все оказалось по-другому.

«Сказал: „Рожай, мы тебя поддержим“. <…> „Волноваться не о чем. Грановская же родила ребенка и вернулась в группу очень быстро. И у Брежневой есть дочка, которая совершенно не мешает работать“. Через месяц и он, и девочки исчезли из моей жизни навсегда. Весь этот месяц шел кастинг, о котором я не знала. Конкурс на замещение вакантной должности солистки Анны Седоковой», — написала звезда.

Психиатрическая лечебница

Instagram @alenavinnitskaya

А вот солистка первого состава «ВИА Гры» Алена Винницкая сильно пострадала из-за трудоголизма. Девушка, некогда исполнявшая «Стоп! Стоп! Стоп!», «Я не вернусь» и «Попытка № 5», попала на койку в психиатрической лечебнице.

По рассказам певицы, с каждым разом ей становилось все труднее выдерживать плотный гастрольный график без выходных и возможности увидеться с родными людьми. Спустя три года Алена четко осознала, что вынуждена распрощаться с коллективом. Однако резкое падение популярности и давление со стороны общественности лишь усугубило ее и без того подавленное эмоциональное состояние. В результате помощь ей смогли оказать только врачи.

Враг № 1

globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Одна из самых именитых певиц и скандальных участниц группы — Альбина Джанабаева. В состав «ВИА Гры» она вошла в 2004 году. И несмотря на вокальные данные и потрясающую внешность, личность артистки многих сразу насторожила, пишет Starhit.

Как оказалось, не зря: до прихода в группу Альбина уже несколько лет состояла в неофициальных отношения с Валерием Меладзе. Свои отношения продюсер и певица скрывали вплоть до 2009 года. Но все это время музыкант был женат и даже не помышлял развестись с супругой. Его устраивало положение дел, но в конце концов обманутая женщина не стерпела.

«Я почувствовала, что происходит нечто плохое. Валера отказывался разговаривать. А однажды он просто сорвался и все рассказал, но не стал называть ее имени. Для меня услышанное было шоком. <…> Я знала Альбину, но и предположить не могла, что у нее уже есть сын от Валеры», — рассказывала бывшая жена Валерия Ирина.

Многие российские слушатели не смогли простить Джанабаевой этого «греха».

Бойкоты

YouTube / SovietSexyUnion

Одна из самых эпатажных звезд современности — Светлана Лобода — некогда тоже пела в «ВИА Гре». Правда, продлилось это «счастье» всего четыре месяца. Именно она пришла на замену ушедшей в декрет Анне Седоковой. Но заменить артистку так и не смогла. Поклонники коллектива устраивали ей настоящие бойкоты, выкрикивая нелицеприятные вещи прямо на концертах и осуждая за глаза.

К счастью, после ухода из коллектива карьера Светланы сложилось очень удачно. Сегодня она — одна из самых ярких и востребованных певиц СНГ.

Без вести пропавшая

ВКонтакте @kristinakotsgotlib

С Кристиной Коц-Готлиб судьба распорядилась иначе. Юная особа пришла на смену Надежде Мейхер-Грановской в 2005 году. Продюсеры проекта заключили с ней пятилетний контракт в полной уверенности, что более проблем с «кадрами» не будет. Но спустя несколько месяцев Кристина внезапно пропала.

Позже в одном из интервью артистка рассказала, что ее неожиданно уволили. Причем об этом она узнала спустя большой период времени. После очередных гастролей Коц-Готлиб поехала на Украину, чтобы навестить родных людей. В один из дней ничего не подозревающая Кристина получила SMS-сообщение от руководства «ВИА Гры», что более с ней никто не работает. Естественно, для девушки это стало настоящим потрясением.

Как бы то ни было, «ВИА Гра» продолжает существовать и по сей день. Несмотря на громкие скандалы, тяжелую дорогу к славе, и серьезные падения участниц проекта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова выходит замуж.