«Я боялась»: Собчак впервые назвала причину разрыва с Виторганом

Скандальная телеведущая Ксения Собчак раскрыла истинную причину развода с актером и режиссером Максимом Виторганом.

Страстный роман селебрити продлился около шести лет. В 2016-м у пары родился наследник — Платон. Казалось, ничто не предвещало беды. Влюбленные вместе ходили по передачам на телевидении и уверяли, что обожают друг друга, выкладывали совместные фото в соцсетях и ездили на курорты. Но вскоре Собчак объявила о разрыве.

Как выяснилось позже, к тому моменту ее уже не раз замечали в компании театрального режиссера Константина Богомолова. Из-за Ксении мужчины даже подрались. Долгое время ни одна из сторон грандиозного конфликта не комментировала ситуацию. Однако недавно в интервью актрисе Агате Муцениеце светская львица рассказала, что истинным инициатором разрыва отношений является она.

«Это было тяжелое решение. Просто в какой-то момент ты понимаешь, что эта история закончилась. Это было прекрасное время, лучшее время в жизни. И я боялась, конечно. Я думала — вдруг это помутнение? Думала — это важная часть моей жизни, и вдруг она закончилась», — призналась Собчак.

И тут же пояснила, что в общем-то не видит ничего дурного в том, чтобы менять партнеров. По ее словам, жизнь так скоротечна, что ее следует прожить ярко и насыщенно, а не так, как советуют другие. В частности, поэтому Ксения не видит смысла длить отношения с человеком, интересы с которым полностью противоположны.

«В какой-то момент люди начинают расходиться в разные стороны. В какой-то момент ты понимаешь, что у вас с человеком взгляды не совпадают. Максим мне часто говорил — это, допустим, не моя компания», — вспоминала звезда.

Instagram @xenia_sobchak

Ранее 5-tv.ru показал трогательное фото Константина Богомолова и Ксении Собчак под названием «Так выглядит любовь».