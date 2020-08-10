«Так выглядит любовь»: Богомолов опубликовал трогательное селфи с Собчак
Новый образ ведущей на фото рядом с любимым мужчиной не оставил поклонников равнодушными.
Закрыть
Смотрите также:
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
Конкуренты отстают на годы: армия России получила новейшие образцы вооружения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
«Спасибо за заботу, сын»: Гарри Галкин уморительно ухаживает за отцом — видео
Тихий парень из культурной семьи: друг детства Энди Картрайта о расчлененном рэпере
Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak, @konbog75
Пара режиссера Константина Богомолова и ведущей Ксении Собчак не сходит в первых полос газет. Но за их эпатажными выходками кроется гармоничная семейная жизнь, о которой супрги рассказывают в социальных сетях.
Богомолов в своем микроблоге Instagram опубликовал совместную фотографию с возлюбленной, которая растрогала фанатов. На снимке влюбленные Константин и Ксения стоят в обнимку. Подписчики, кроме нежности во взгляде, отметили, как похорошела телеведущая рядом со своим мужем.
«С вами Ксюша стала секси»;
«Созданы друг для друга»;
«Так выглядит любовь»;
«Удивительно, как вы друг другу подходите!»
«Пробор на одну сторону и красная помада Ксении к лицу», — комментировали подписчики.
Многие фолловеры отметили, что такой имидж характерен для Ринаты Литвиновой и возможно был перенят у нее Ксенией Анатольевной.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Сафронова
- 24 июл
- «Даром никому был не нужен»: прокомментировала Толстая первый брак Собчак
- 24 апр
- «Любимая и опасная»: Богомолов опубликовал фото Собчак в цветах
- 26 мар
- Фото: В сети обсуждают возможную беременность Ксении Собчак
- 14 мар
- Собчак вспомнила про свадьбу с Богомоловым в пятницу 13-го
- 21 февр
- Что происходило за кулисами свадьбы Собчак и Богомолова?
- 31 янв
- Богомолов в присутствии Собчак оценил эротический танец бывшей супруги
- 1 янв
- ТОП-7 самых громких светских скандалов 2019 года
- 31 дек
- Об этом говорили все: Самые громкие скандалы 2019 года
- 31 дек
- Собчак едва не забыла внести брак с Богомоловым в список важных событий года
- 26 нояб
- Яна Поплавская назвала свадьбы Волочковой и Собчак обезьяньим театром
Читайте также
88%
0.60 87.17
0.55
Нашли ошибку?