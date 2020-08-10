«Так выглядит любовь»: Богомолов опубликовал трогательное селфи с Собчак

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Алиса Старжевская
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Новый образ ведущей на фото рядом с любимым мужчиной не оставил поклонников равнодушными.

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak, @konbog75

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова

Пара режиссера Константина Богомолова и ведущей Ксении Собчак не сходит в первых полос газет. Но за их эпатажными выходками кроется гармоничная семейная жизнь, о которой супрги рассказывают в социальных сетях.

Богомолов в своем микроблоге Instagram опубликовал совместную фотографию с возлюбленной, которая растрогала фанатов. На снимке влюбленные Константин и Ксения стоят в обнимку. Подписчики, кроме нежности во взгляде, отметили, как похорошела телеведущая рядом со своим мужем. 

Instagram @konbog75

«С вами Ксюша стала секси»;

«Созданы друг для друга»;

«Так выглядит любовь»;

«Удивительно, как вы друг другу подходите!»

«Пробор на одну сторону и красная помада Ксении к лицу», — комментировали подписчики.

Многие фолловеры отметили, что такой имидж характерен для Ринаты Литвиновой и возможно был перенят у нее Ксенией Анатольевной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Сафронова

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова
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