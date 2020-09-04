«Импровизация для друзей»: Пугачева сыграла гостям на рояле — видео
Галкин показал, как вместе с супругой проводит время в своем замке в деревне Грязь.
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Фото, видео: Instagram @alla_orfey, @maxgalkinru
Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин продолжили отмечать, что их дети стали школьниками. В гости к звездной паре пришла чета Юдашкиных, для которых Примадонна решила сыграть на рояле.
Видео с импровизацией от Аллы Борисовны выложил в своем микроблоге в Instagram Максим Галкин. Из ролика можно оценить не только уровень музыкального мастерства артистки, но и ее образ. На певице — красная рубашка, алое плюшевое пальто-оверсайз и узкие укороченные джинсы, подчеркивающие ее стройные ноги, пишет сайт Teleprogramma.pro.
«Алла, — сентиментально и просто подписал свой пост Галкин. — Импровизация для друзей, замечательный вечер!»
Играла Пугачева для супруга, детей и модельера Валентина Юдашкина с его женой Мариной. Эта семейная пара давно дружит с Примадонной — их дочь Галина даже училась в одном классе с ее старшим внуком Никитой.
Фанаты отметили, как замечательно выглядит Пугачева.
«Счастливая женщина Алла, но она это и заслужила, и достойна»;
«Талантливый человек талантлив во всем. Алла — молодец»;
«Ваша Алла лучшая», — появилось в комментариях.
На днях, 1 сентября, Пугачева с Галкиным проводили своих детей в школу. Артистка замечательно выглядела в косухе и смелой белой мини-юбке. Отдавая близнецов Лизу и Гарри в дорогую частную школу, она не смогла сдержать слез.
Ранее 5-tv.ru писал, как пришлась по нраву детям Максима Галкина их школа.
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