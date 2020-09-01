Видео: Пугачева в короткой юбке не сдержала слез, провожая детей в школу

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Светлана Александрова
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Близнецы Лиза и Гарри, которым в сентябре исполнится семь лет, пошли в первый класс.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина отправились в школу. 18 сентября близнецам исполнится семь лет, и сегодня они стали первоклассниками. В Первую московскую гимназию Лизу и Гарри провожали мама и папа. Максим Галкин уже выложил на своей странице в Instagram видео этого торжественного момента.

«Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тетя, дядя и кузина, няни и друзья», — подписал ролик артист.

На разлетевшихся в интернете кадрах видно, что народная артистка России появилась возле школы, где ее поджидали журналисты, в короткой белой юбке плиссе, черном джемпере, черной кожаной куртке и в кедах. Отвечать на вопросы любопытной прессы она не стала.

Дети Примадонны выглядят очень повзрослевшими в школьной форме: в белоснежных рубашках, темных сине-серых пиджаках, Лиза — в светло-серой плиссированной юбке, Гарри — в таких же брюках. На торжественной линейке оба прочитали стихи. Алла Борисовна, провожая детей, не смогла сдержать слез, ее подбодрил, заботливо обняв, супруг.

Instagram @vikivesennya

В комментариях коллеги и поклонники звездной пары наперебой поздравляют их и близнецов с важным событием.

«Ура! Удачи!» — написала Алика Смехова.

«Поздравляю счастливых родителей и, конечно, сладкую парочку — Гарика и Лизоньку», — присоединилась к ней Елена Воробей.

«Я что-то прослезилась», — призналась Ирина Салтыкова.

«Ну все, детство кончилось»

«Какие милые, воспитанные».

«Поздравляю! Вашим детям сразу в третий класс надо идти!»

«Все на ушах, наверное, ходили. Дети Примадонны!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в этом году в первый класс идет дочь победительницы многочисленных конкурсов красоты Оксаны Федоровой — семилетняя Елизавета.

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