Сколько стоит усыпанное тысячами камней Сваровски свадебное платье Азизы

Известная певица Азиза старательно подошла к свадебным приготовлениям. Церемония бракосочетания состоится 25 сентября, и к мероприятию уже практически все готово. Артистка не поскупилась на шикарное платье, которое украсят камнями Сваровски общим весом около 60 килограммов, сообщает Собеседник.ру. Первоначально свадебный костюм невесты был расшит 17-ю килограммами драгоценностей, но это показалось ей недостаточным количеством. Итоговый вариант наряда, который готовит модный дизайнер Аника Керимова, будет стоить около 11 миллионов рублей.

По задумке певицы, под венец она пойдет в комбинезоне с длинным шлейфом, переливающимся блеском десятков тысяч хрустальных кристаллов. Не исключено, что изощренный наряд попадет в Книгу Рекордов Гиннеса. Аналогов подобному платью в мире нет.

Свадьба артистки пройдет в пригороде Москвы. На торжественное мероприятие приглашены порядка шестисот гостей, среди которых будет много знаменитостей, в том числе политиков и спортсменов. Стол накроют в восточных традициях. Молодожены составили меню из плова, мантов, уйгурийского лагмана, татарского чак-чака, ханумы и многого другого. Еду будут готовить в Узбекистане и доставят спецрейсом. Кроме того, гостей планируют угощать черной икрой, которую, по информации издания, закупят порядка 50 килограмм.

56-летняя Азиза впервые выйдет замуж. В прошлом году артистка уже почти узаконила свои отношения с композитором Олегом Бескровным, но накануне свадьбы передумала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербургский бизнесмен Александр Бродолин предложил певице Азизе руку и сердце.