  1. Пятый канал
  4. Певицу Азизу позвал замуж бизнесмен из Петербурга

Певицу Азизу позвал замуж бизнесмен из Петербурга

, 7:47 | Валентин Черников 49

Артистка пока раздумывает над предложением руки и сердца.

Фото: Instagram @azizamuhamedova

Предложение руки и сердца получила 55-летняя Азиза, пишет портал «СтарХит». Прежде певица не была замужем, что ее не смущает.

В 90-х годах артистка встречалась с бизнесменом Игорем Малаховым, которого подозревают в убийстве Игоря Талькова. Позже — с петербургским предпринимателем Александром Бродолиным. За него она собиралась замуж, но избранник не желал детей, и пара рассталась.

В прошлом году Азиза чуть не вышла замуж за композитора Олега Бескровного. Она бросила жениха накануне свадьбы. Как выяснилось, у нее не остыли чувства к Александру. Теперь бизнесмен вновь сделал ей предложение. Но к окончательному решению звезда не пришла. При этом Азиза говорит, что любит Бродолина, и уверена в их тесной связи на духовном уровне.

Знаменитость по-прежнему мечтает о семье и браке и даже подумывает об усыновлении ребенка. Но и с этим вопросом она пока не определилась.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Азиза призналась в любовной связи с актером Александром Абдуловым.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Гороскоп на 20 января: Луна в Стрельце предостерегает от траты жизненных сил

Последние новости

7:56
Погода на Крещение в России побила температурные рекорды
7:47
Певицу Азизу позвал замуж бизнесмен из Петербурга
7:30
Макгрегор изменился? Экс-чемпион побил Серроне и повел себя не так, как обычно
7:19
«Эльфилевая? Эльфовая?»: Дарья Пынзарь не смогла выговорить название достопримечательности
7:10
Жители России отметили Крещение традиционным купанием в купелях
7:01
«Королева стиля!» — «Британская Кардашьян» снялась в постели в нижнем белье

Сейчас читают

Гороскоп на 20 января: Луна в Стрельце предостерегает от траты жизненных сил
Оксана Самойлова готовится к родам в Майами
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]