Певицу Азизу позвал замуж бизнесмен из Петербурга

Предложение руки и сердца получила 55-летняя Азиза, пишет портал «СтарХит». Прежде певица не была замужем, что ее не смущает.

В 90-х годах артистка встречалась с бизнесменом Игорем Малаховым, которого подозревают в убийстве Игоря Талькова. Позже — с петербургским предпринимателем Александром Бродолиным. За него она собиралась замуж, но избранник не желал детей, и пара рассталась.

В прошлом году Азиза чуть не вышла замуж за композитора Олега Бескровного. Она бросила жениха накануне свадьбы. Как выяснилось, у нее не остыли чувства к Александру. Теперь бизнесмен вновь сделал ей предложение. Но к окончательному решению звезда не пришла. При этом Азиза говорит, что любит Бродолина, и уверена в их тесной связи на духовном уровне.

Знаменитость по-прежнему мечтает о семье и браке и даже подумывает об усыновлении ребенка. Но и с этим вопросом она пока не определилась.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Азиза призналась в любовной связи с актером Александром Абдуловым.