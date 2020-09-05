Родственники Печерниковой прогнали прессу и поклонников с церемонии прощания

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Софья Зуева
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Проводить известную актрису в последний путь пришли многие знаменитости, в том числе ее коллега Юрий Чернов.

Родственники Печерниковой прогнали прессу и поклонников с церемонии прощания

Фото: ТАСС / ИТАР-ТАСС

Прощание с Ириной Печерниковой, известной по роли образцовой советской учительницы в фильме «Доживем до понедельника», прошло в Москве в закрытом формате в пятницу. В ритуальном зале Центральной клинической больницы гражданской авиации смогли присутствовать только коллеги, а также близкие и родные актрисы.

Журналистов и поклонников на мероприятие не пустили, оставив их стоять снаружи. Сообщает «Дни.ру». Присутствовавшие на церемонии гости были скупы на слова для прессы.

«Убила бы всех», — процедила одна из приятельниц Печерниковой в сторону СМИ.

Один из тех, кто согласился дать свои комментарии по поводу смерти заслуженной артистки РСФСР, был ее коллега по съемкам в фильме «Доживем до понедельника» Юрий Чернов.

По его словам, к юбилею звезды, а она не дожила до 75-летия всего один день, на телевидении готовили специальную программу. По понятным причинам, выпуск на экраны не вышел.

Ирина Печерникова скончалась в деревне в Ярославской области, где жила последнее время, 1 сентября. Смерть наступила мгновенно: когда приехала скорая, она была мертва. 4 сентября тело известной артистки кремировали. Прах звезды советского и российского кино захоронят на Ваганьковском кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на кого было составлено завещания Ирины Печерниковой.

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