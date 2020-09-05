«Не хочу стать для нее прадедушкой»: Шуфутинский о новой возлюбленной

Певец Михаил Шуфутинский в свои 72 года не забывает о любви — в жизни вдовца есть новая женщина. Они давно знакомы, но раскрывать ее имя король отечественного шансона пока не хочет, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Артист рассказал в интервью телеведущему Борису Корчевникову, что его возлюбленная гораздо моложе него. При этом они знакомы уже 24 года, но близко сошлись лишь после смерти его жены Маргариты. Женщина поддержала музыканта в тяжелый период его жизни.

«У нас отношения, чувства. Мы вместе. Не буду вдаваться в подробности, — рассказал Шуфутинский. — Есть такая поговорка: рассказывай меньше и будешь жить хорошо».

Разница в возрасте не мешает паре любить друг друга, но и забывать о ней музыкант не спешит.

«Я не хочу стать для нее прадедушкой, — пояснил он в эфире передачи „Судьба человека“. — Она моя большая поддержка и опора в жизни. Если мы друг другу не мешаем любить — вот тогда обречены на успех».

Михаил Шуфутинский был дважды женат. Со второй супругой Маргаритой они были вместе с 1971 года, воспитали двоих сыновей и семерых внуков. В последние годы они редко общались, но не разводились до самой смерти Маргариты в 2015 году в США. Овдовев, музыкант, помимо ранчо в Лос-Анджелесе и особняка в Москве, приобрел дом в Филадельфии, где живет и работает его младший сын.

Ранее 5-tv.ru писал про флешмоб в честь песни «Третье сентября» Михаила Шуфутинского.