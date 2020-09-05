Звезда «Сватов» Кошмал в бикини порезвилась с подругами на отдыхе

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал, запомнившаяся зрителям по роли Жени Ковалевой, поделилась с подписчиками в Instagram фотографиями с первых гастролей после пандемии. Что за спектакли ждут публику, актриса не призналась, зато похвасталась запечатленными моментами отдыха на пляже. На снимках девушка резвится с подругами на берегу моря, ее стройную фигуру подчеркивает черное бикини.

«Одесса. Впервые за полгода выбрались с девчонками на гастроли. Как видите, не теряем времени зря. Соскучились по нашим душевным и всегда веселым приключениям и, конечно же, по сцене. С большим нетерпением ждем встречи со зрителем!» — написала Кошмал.

Instagram @smorkovkina

Шквал комплиментов от поклонников не заставил себя долго ждать.

«Девушки, вы — огонь!»

«Нимфы!»

«Красивая»

«Хочу такую фигурку!» — комментировали фанаты.

И, конечно, все наперебой расспрашивали артистку про ожидающиеся спектакли. Отдельно люди умоляли раскрыть, когда же выйдет в свет седьмой сезона сериала «Сваты», хотя девушка уже давно в нем не снимается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анна Кошмал не общается с коллегами по «Сватам».