Звезда «Сватов» Кошмал в бикини порезвилась с подругами на отдыхе
Анна Кошмал приехала в Одессу на первые после пандемии гастроли.
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Фото, видео: Instagram @smorkovkina
Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал, запомнившаяся зрителям по роли Жени Ковалевой, поделилась с подписчиками в Instagram фотографиями с первых гастролей после пандемии. Что за спектакли ждут публику, актриса не призналась, зато похвасталась запечатленными моментами отдыха на пляже. На снимках девушка резвится с подругами на берегу моря, ее стройную фигуру подчеркивает черное бикини.
«Одесса. Впервые за полгода выбрались с девчонками на гастроли. Как видите, не теряем времени зря. Соскучились по нашим душевным и всегда веселым приключениям и, конечно же, по сцене. С большим нетерпением ждем встречи со зрителем!» — написала Кошмал.
Шквал комплиментов от поклонников не заставил себя долго ждать.
«Девушки, вы — огонь!»
«Нимфы!»
«Красивая»
«Хочу такую фигурку!» — комментировали фанаты.
И, конечно, все наперебой расспрашивали артистку про ожидающиеся спектакли. Отдельно люди умоляли раскрыть, когда же выйдет в свет седьмой сезона сериала «Сваты», хотя девушка уже давно в нем не снимается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анна Кошмал не общается с коллегами по «Сватам».
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