«Связь не поддерживаем»: Кошмал призналась, почему не общается с коллегами по «Сватам»

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Виктория Андреева
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Оказалось, что за время пандемии актриса ни разу не созванивалась с участниками проекта.

«Связь не поддерживаем»: Кошмал призналась, почему не общается с коллегами по «Сватам»

Фото: Instagram @smorkovkina

В последнее время поклонники комедийного сериала «Сваты» уже и не надеются увидеть новые серии. Причина тому — постоянный перенос графика съемок из-за пандемии коронавируса. И если с этим еще хоть как-то можно смириться, то понять, почему такие дружные на экране любимые актеры по факту не поддерживают друг друга в сложные времена — не представляется возможным.

Приоткрыть завесу тайны решила украинская актриса Анна Кошмал, прославившаяся благодаря роли Жени Ковалевой — внучки тех самых «сватов». В одной из последних бесед с поклонниками звезда сериала призналась, что на съемочной площадке отношениям участников можно только позавидовать. Однако за пределами — нужды в общении действительно нет.

«Когда мы на площадке, мы дружим и поддерживаем друг друга. Сейчас связь не поддерживаем», — цитирует Кошмал ФАН.

Анна рассказала, что за время вынужденных каникул из-за COVID-19 так ни разу и не созвонилась с коллегами по проекту. При этом актриса не видит в этом ничего плохого. Ведь у каждого — своя жизнь.

Как бы то ни было, Кошмал не забыла выразить большую признательность режиссеру «Сватов» Андрею Яковлеву и любимому «дедушке» Федору Добронравову. Девушка заявила, что именно эти люди позволили ей вырасти в профессиональном плане и по-настоящему раскрыть свой творческий потенциал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Кошмал впервые решилась раскрыть правду о съемках в сериале «Сваты».

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