Боец ММА Конор Макгрегор пожелал удачи врио главы Пермского края на выборах

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Нюра Незванова
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Ирландец в своем видеообращении поддержал Дмитрия Махонина, о работе которого ему рассказал друг.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Joel Marklund; Вконтакте @gorod342

Боец ММА Конор Макгрегор записал видеообращение, посвященное кандидату в губернаторы Пермского края Дмитрию Махонину. Он пожелал удачи чиновнику на выборах, и рассказал, что наслышан о его работе на посту врио главы Пермского края. О достижениях Махонина ему поведал его друг — российско-ирландский спортсмен Артем Лобов, пишет URA.RU.

«Мой хороший друг Артем рассказал все о выдающейся работе, которую ты делаешь в Пермском крае. Знаю, люди будут в хороших руках при таком руководителе»,  — сообщил ирландец.

Махонин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края в феврале 2020 года. Единый день голосования, на котором будет избран глава региона, состоятся 13 сентября. Среди претендентов на этот пост четыре кандидата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Хабиб Нурмагомедов не против снова сразиться с Конором Макгрегором.

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