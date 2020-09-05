Боец ММА Конор Макгрегор пожелал удачи врио главы Пермского края на выборах
Ирландец в своем видеообращении поддержал Дмитрия Махонина, о работе которого ему рассказал друг.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Joel Marklund; Вконтакте @gorod342
Боец ММА Конор Макгрегор записал видеообращение, посвященное кандидату в губернаторы Пермского края Дмитрию Махонину. Он пожелал удачи чиновнику на выборах, и рассказал, что наслышан о его работе на посту врио главы Пермского края. О достижениях Махонина ему поведал его друг — российско-ирландский спортсмен Артем Лобов, пишет URA.RU.
«Мой хороший друг Артем рассказал все о выдающейся работе, которую ты делаешь в Пермском крае. Знаю, люди будут в хороших руках при таком руководителе», — сообщил ирландец.
Махонин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края в феврале 2020 года. Единый день голосования, на котором будет избран глава региона, состоятся 13 сентября. Среди претендентов на этот пост четыре кандидата.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Хабиб Нурмагомедов не против снова сразиться с Конором Макгрегором.
Читайте также
88%
-0.29 89.04
-0.10
Нашли ошибку?