«Нет проблем»: Хабиб Нурмагомедов не против снова сразиться с Конором Макгрегором
Обладатель пояса UFC в легком весе дал шанс мечтам фанатов о реванше между ним и ирландским бойцом, завершившим карьеру.
Фото: РИА Новости / Саид Царнаев
Пресс-конференция с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым принесла много сюрпризов. Помимо разговоров о подготовке спортсмена к встрече с американцем Джастином Гэтжи, его спросили и о возможности повторить свой громкий бой с ирландцем Конором Макгрегором, пишет ТАСС.
Хабиб в свойственной ему спокойной манере ответил, что это в теории возможно.
«Пусть он вернется, победит Дастина Порье, тогда мы с ним подеремся — нет проблем», — сказал боец.
Конор Макгрегор пользуется огромной популярностью у фанатов смешанных единоборств, хотя недавно ушел из профессионального спорта. За свою карьеру он провел 26 поединков в UFC, где выиграл 22 раза. Он известен и тем, что был чемпионом сразу в двух категориях — легкой и полулегкой.
Бой между Макгрегором и россиянином Нурмагомедовым состоялся в 2018 году. Тогда в четвертом раунде титульного поединка ирландец проиграл. В итоге окончание боя ознаменовалось массовой дракой представителей двух команд.
5-tv.ru писал, что после завершения карьеры Конору Макгрегору продолжают поступать предложения о боях.
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