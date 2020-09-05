Российский миллиардер потребовал от Наоми Кэмпбелл вернуть ему долг

Российский предприниматель и обладатель состояния в 6,7 миллиарда рублей (по данным за 2011 год — Прим. ред.) Владислав Доронин подал иск на свою бывшую возлюбленную, супермодель Наоми Кэмпбелл. Он требует от «черной пантеры» вернуть ему дорогие подарки, имущество и деньги, пишет портал TMZ.

В руки журналистов издания попали документы, которые 57-летний Доронин подал в суд. Там утверждается, что 50-летняя экс-возлюбленная должна ему не меньше трех миллионов долларов. Речь идет о данных в долг денежных средствах и неком имуществе, которое та не возвратила после их расставания.

Доронин и Кэмпбелл сошлись в 2008 году. В течение пяти лет весь мир с интересом наблюдал за их романом. Миллиардер оказывал супермодели роскошные знаки внимания, они много путешествовали на его огромной яхте. В перечне подарков есть дом в форме Глаза Гора, расположенный на турецком острове Клеопатра.

В 2012 году в Москве на Рублевке Доронин построил для возлюбленной футуристический дом в форме космического корабля. Его спроектировала архитектор Заха Хадид. Много раз пара планировала свадебную церемонию, но сначала мешал развод Доронина с женой, а затем другие дела.

В 2013 году пара рассталась, а семь лет спустя Доронин подал на Кэмпбелл в суд. На вопросы журналистов TMZ об иске сама модель пока не ответила.

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