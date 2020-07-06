Известная британская супермодель, актриса и певица Наоми Кэмпбелл полностью обнажилась в нью-йоркском метро ради рекламы сумок модного итальянского брэнда. На своей странице в Instagram 50-летняя звезда опубликовала три снимка, на которых позирует абсолютно голая на скамейке в вестибюле подземки, на платформе и в вагоне поезда, прикрыв интимные места небольшим дамским аксессуаром.

«Неопубликованные фотографии», — подписала фото Кэмпбелл.

Instagram @naomi

Как пишет «Экспресс-газета», поклонники модели, получившей прозвище Черная Пантера, забеспокоились, что во время пандемии коронавируса она спустилась в метро, да еще и, мягко говоря, без средств индивидуальной защиты, однако Наоми успокоила подписчиков, пояснив, что снимки были сделаны еще до появления опасного заболевания.

Стоит отметить, что Кэмпбелл очень боится коронавируса. На опубликованных ранее фотографиях можно увидеть, что во время авиаперелета супермодель была экипирована защитным костюмом, респиратором и специальными очками. Из-за этого она тоже попала под критику — ее обвинили в расходовании средств индивидуальной защиты, которых не хватает медицинским работникам.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Наоми Кэмпбелл снялась в традиционном африканском костюме с обнаженной грудью. Фото модель опубликовала на своей странице в День освобождения Африки.