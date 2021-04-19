Неудачный день и беснующаяся нечисть: что можно и нельзя делать 19 апреля

Православные христиане сегодня, 19 апреля, вспоминают ученика Иоанна Богослова, мученика Евтихия. После смерти он был зачислен в сонм 70 младших апостолов.

Родился святой в I веке до нашей эры в Севастии Палестинской. Когда он услышал рассказы о Спасителе, то нашел апостола и евангелиста Иоанна Богослова и стал его учеником. Позднее Евтихий проповедовал Слово Божие, путешествуя по городам с апостолом Павлом.

На долю святого выпало множество страданий: многодневный голод, языки костра, встреча с хищниками. Но он мужественно переносил все и не раз, как гласит предание, был спасен Богом от неминуемой гибели.

Что нельзя делать 19 апреля

В народе этот день называли днем Евтихия Тихого. На Руси он считался неудачным. Особенно славяне боялись сегодня ходить в лес или к воде в одиночестве. Считалось, что в этот день нечисть обретала смелость и, пользуясь душами людей, которые умерли не своей смертью, могла погубить человека. Поэтому в день Евтихия запрещалось далеко уходить от дома, а тем более отправляться в путешествие.

Также не стоило в этот день завидовать, обсуждать кого-то и сплетничать. Возиться с тестом было под запретом. Боялись в этот день и острых предметов. Считалось, что порезаться — к несчастью.

Что можно делать 19 апреля

На Руси в день Евтихия загадывали желание, чтобы был хороший урожай гороховых, пишет «Утро.ру». Наши предки считали горох символом хорошего здоровья, поэтому даже молодоженов 19 апреля старались отхлестать гороховыми плетьми.

Мужчины в день Евтихия обязательно шли на рыбалку, чтобы наловить окуня. А женщины и девушки, которые долго не могут забеременеть, молились Евтихию. Считалось, что святой обладал даром исцеления и мог лечить женщин от бесплодия.

Приметы 19 апреля

Если в этот день шел дождь, то до зимы погода будет сухой, а урожай в следующем году отменный;

Крик синиц — к скорому ненастью с ветрами и ливнями;

Морозную и снежную зиму пророчило много желудей на дубе;

Сны в ночь на Евтихия могли рассказать о психологическом состоянии человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и что нельзя делать 18 апреля, в День Федула-ветреника.