Шойгу обвинил НАТО в стремлении милитаризировать Черноморский регион
Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что альянс намеренно развивает военную инфраструктуру своих восточноевропейских союзников.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО стремится милитаризировать Черноморский регион. Сообщает ТАСС.
«Альянс стремится к милитаризации Черноморского региона. Корабли США и их союзников из числа внерегиональных государств регулярно заходят в черноморскую акваторию», — подчеркнул глава российского оборонного ведомства в ходе беседы с журналистами.
Он добавил, что НАТО намеренно развивает военную инфраструктуру своих восточноевропейских союзников, модернизируя аэродромы, военно-морские базы и порты, а также транспортные развязки — автомобильные и железнодорожные. Кроме того, создаются объекты, которые предназначены для размещения воинских частей, складов для вооружения и прочего.
При этом в нарушение мирового баланса сил продолжается развертывание ПВО, например, в Румынии. В прошлом году там был усовершенствован комплекс противоздушной обороны (ПВО) «Иджис эшор», которые может пускать по европейской территори России крылатые ракеты «Тамагавк».
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