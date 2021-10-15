Почему одному человеку не желательно спать на двух подушках

Не все люди следуют логике: один человек — одна подушка. Некоторые, даже находясь в постели одни, предпочитают обеспечить себе дополнительный комфорт и засыпать на двух подушках одновременно. Однако существует множество народных примет, которые гласят, что этого делать нельзя. Кому именно и почему, объясняет 5-tv.ru.

Одинокому человеку

Считается, что одинокий человек, у которого в кровати находятся сразу две подушки, никогда не найдет вторую половинку. Объяснение таково: если вы, засыпая, видите одну подушку, то четко осознаете свое одиночество, а если две — подсознательно решаете, что у вас уже кто-то есть. А значит — и поисками заниматься нет смысла.

Семейному человеку

В этом случае речь идет о ситуации, когда муж или жена уехали в командировку. Согласно приметам, если у человека, связанного узами брака, в постели имеется еще одна подушка, то велик риск изменить своей второй половинке. В конце концов, у партнера будет меньше желания вести в спальню любовника или любовницу, если там банально нет лишней подушки.

Младенцу

Некоторые до сих пор верят, что малыш, уснувший на двух подушках сразу, вырастет неуверенным в себе человеком, потому что будет всю жизнь метаться «меж двух огней». Вместе с тем педиатры в принципе не советуют укладывать младенцев на подушки, чтобы лишний раз его не травмировать. Лучший вариант — подложить ему под голову сложенную вчетверо пеленку.

Пожилому человеку

Считается, что одинокий человек в пожилом возрасте разочаруется в прожитой жизни, если каждый день будет видеть лишнюю подушку на своей кровати. Ведь именно она будет снова и снова напоминать ему о беспросветном одиночестве.

А на самом деле?

По мнению врача-невролога, доктора медицинских наук Павла Соколова, на двух подушках полноценно выспаться довольно-таки тяжело.

«Рано или поздно провалишься. Причем проваливаемся мы не одним разом, а потихоньку. Медленное сползание вызывает напряжение мышц шеи, которое продолжается столько, сколько мы спим. Поэтому наутро мы встанем уставшими, с болью в шее и с зарождающейся мигренью», — заявил специалист.

Он также отметил, что на двух подушках в основном спят беспокойные одинокие люди. Когда человек спит не один, он при метании по кровати может немедленно «получить в бок локтем» от партнера и затем спокойно заснуть на своей подушке.

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