Долой из холодильника! Какие продукты могут спровоцировать развитие заболеваний

Многие состояния и заболевания требуют исключения из рациона определенных продуктов — но иногда их употребление может нанести серьезный вред организму.

Далеко не все продукты, которые многие считают полезными, действительно такими являются. Некоторые части нашего привычного рациона могут не только не оказать благотворное влияние на организм, но даже навредить. Чего следует опасаться во время приема пищи во избежания развития хронических заболеваний в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.

Так, например, пшенная, манная и овсяная каша, а также хлопья для завтрака, картофельное пюре и виноград могут представлять опасность для диабетиков.

«Опасность прежде всего заключается в том, что человек может длительное время не знать о существовании у себя такого диагноза, не пройти вовремя обследования, не выявить данное нарушение, и, не зная о том, что у него есть такой диагноз, продолжать подобное питание включать в свой рацион», — предостерегла Филиппова.

При сахарном диабете особенно важно правильно подбирать меню — именно за счет рациона питания компенсируются симптомы этого заболевания.

Другой яркий пример — употребление молочных продуктов, в первую очередь, кефира, творога и йогуртов. Они опасны для людей с камнями в почках, особенно фосфатной природы.

«Употребление данных продуктов, опять-таки, в больших количествах может привести и спровоцировать развитие обострения состояния, острые боли и образование новых камней», — уточнила эксперт.

Таких примеров можно привести очень много, уверена эндокринолог, так как некоторые заболевания требуют исключения из рациона определенных продуктов. Особенно это касается заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря.

«Если человек не знает, что ему нужно их ограничивать, либо вовремя не прошел обследования, не понял рекомендации, которым нужно следовать — соответственно, употребляя обычные, привычные нам продукты он может серьезно ухудшить состояние своего здоровья», — заключила эндокринолог.

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