Какие качества Путина искренне восхищают Трампа?

Президент США Дональд Трамп искренне восхищается способностью президента РФ Владимира Путина управлять огромной страной и держать все под личным контролем. Об этом бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн написал в своих мемуарах.

Как передает The Washington Post со ссылкой на фрагмент текста книги, Трамп мечтал подарить Путину апартаменты в Trump Tower (Башне Трампа — Прим.ред.), которую хотел построить в Москве.

«Хозяину Белого дома нравится то, что президент РФ «взял под свое руководство целую страну и управляет ею как своей личной компанией — по сути так же, как [Трамп управлял своей компанией] Trump Organization», — цитирует юриста издание.

Как это не удивительно, но о самом Трампе Коэн отзывается не лучшим образом. В его мемуарах президент США назван «мошенником, обманщиком, жуликом, задирой, расистом, хищником и аферистом». К слову, название книги тоже не внушает позитива: «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа».

«Сама идея патриотизма или предательства родины чужды его уму. Трамп использовал [предвыборную] кампанию (2016 года — Прим.ред.), чтобы заработать себе побольше денег!» — утверждал юрист.

В добавление к этому Коэн вспомнил о моментах, когда Дональд Трамп нелестно высказывался о предыдущем президенте США Бараке Обаме, используя неприемлемые и прямо-таки расистские выражения.

Дата выхода мемуаров в свет запланирована на 8 сентября 2020 года.

Майкл Коэн — экс-адвокат Дональда Трампа. Был судим за нарушение закона о финансировании предвыборных компаний и обман конгресса с целью оправдать собственные действия и действия клиента. В колонии отбыл три года. В мае 2020 года был переведен под домашний арест из-за угрозы инфицирования коронавирусом. Запрет на выход из дома Коэн нарушил, а потому 9 июля был снова взят под стражу. Спустя еще несколько недель, его снова отпустили.

Коэн славился тем, что слишком резко критиковал политику Трампа, хотя когда-то сам помогал ему решать «неблаговидные проблемы». Он же якобы платил неким дамам огромные суммы, чтобы те молчали о своих связях с президентом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп неоднозначно высказался о намерении наладить отношения с Россией.