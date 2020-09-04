Трамп высказался о налаживании отношений США с Россией

Президент США Дональд Трамп высказался о налаживании отношений с Россией и другими странами. Речь об этом он произнес в ходе митинга в Пенсильвании, который транслировали американские новостные телеканалы.

«Если у меня получится поладить с Россией, это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо. Ладить с другими странами — это на самом деле хорошо, а не плохо», — сказал глава Белого дома.

При этом он добавил, что предпочитает выключать телеканалы, когда там идет упоминание России. По его словам, постоянные рассуждения телевизионщиков о якобы его связи с Москвой и Кремлем напоминают ему помешательство.

«Когда я слышу „Россия“ я просто выключаю (телевизор — Прим. ред.). Это сумасшествие», — отметил Трамп.

Ранее американский лидер заявлял, что намерен лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным до начала выборов в США. Борьба за президентское кресло назначена на 3 ноября. Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональд Трамп посетовал на зависимость США от российской нефти.