У Кристины Асмус возникли проблемы со здоровьем после изнурительных съемок

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус заболела во время финальных съемок телепроекта «Золото Геленджика». Об этом известная артистка сообщает «Экспресс газета» со ссылкой на Instagram артистки.

«Работа по 20 часов в день, диеты, +40 градусов в тени вперемешку с кондиционером, и организм сказал «харэ“», — пожаловать актриса.

Также Асмус отметила, что последний месяц стал для нее одним из самых насыщенных и «диких», но она нисколько не жалеет, поскольку «оно того стоило».

«Надеюсь в кадре жар, сопли ручьем и заклинившая шея не очень будут видны — как-то не клеится это с платьями со шлейфом», — написала экс-жена Харламова.

Instagram @asmuskristina

Пользователи решили приободрить артистку и оставили множество комментариев в поддержку.

«Работают успешные люди! Те кто не успешен, жалуются на жизнь, и винят всех во всем»;

«Кристиночка, поправляйтесь скорее!»;

«Выздоровления!!! Иммунная система не выдержала», — прокомментировали фанаты.

Кристина Асмус стала наиболее известной по роли Вари Черноус в сериале «Интерны». Снялась в более чем двадцати телевизионных фильмах и сериалах, а также участвовала в большом количестве телепрограмм. В 2011 году артистку признали «ТВ-актрисой года» по версии глянцевого журнала Glamour.

Асмус была замужем за известным шоуменом Гариком Харламовым с 2013 года. Летом они объявили о разводе. В браке у звездной пары родилась дочь Анастасия, которая в этом году пошла в первый класс.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кристина Асмус не смогла перенести съемки, чтобы проводить дочь на торжественную линейку.