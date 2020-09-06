У Кристины Асмус возникли проблемы со здоровьем после изнурительных съемок

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Софья Зуева
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Артистка пожаловалась на плохое самочувствие и напряженный график работы.

Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус заболела во время финальных съемок телепроекта «Золото Геленджика». Об этом известная артистка сообщает «Экспресс газета» со ссылкой на Instagram артистки.

«Работа по 20 часов в день, диеты, +40 градусов в тени вперемешку с кондиционером, и организм сказал «харэ“», — пожаловать актриса.

Также Асмус отметила, что последний месяц стал для нее одним из самых насыщенных и «диких», но она нисколько не жалеет, поскольку «оно того стоило».

«Надеюсь в кадре жар, сопли ручьем и заклинившая шея не очень будут видны — как-то не клеится это с платьями со шлейфом», — написала экс-жена Харламова.

Instagram @asmuskristina

Пользователи решили приободрить артистку и оставили множество комментариев в поддержку.

«Работают успешные люди! Те кто не успешен, жалуются на жизнь, и винят всех во всем»;

«Кристиночка, поправляйтесь скорее!»;

«Выздоровления!!! Иммунная система не выдержала», — прокомментировали фанаты.

Кристина Асмус стала наиболее известной по роли Вари Черноус в сериале «Интерны». Снялась в более чем двадцати телевизионных фильмах и сериалах, а также участвовала в большом количестве телепрограмм. В 2011 году артистку признали «ТВ-актрисой года» по версии глянцевого журнала Glamour.

Асмус была замужем за известным шоуменом Гариком Харламовым с 2013 года. Летом они объявили о разводе. В браке у звездной пары родилась дочь Анастасия, которая в этом году пошла в первый класс.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кристина Асмус не смогла перенести съемки, чтобы проводить дочь на торжественную линейку.

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