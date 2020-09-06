Захарова: Россия готова сотрудничать с ФРГ по ситуации с Навальным 24 часа в сутки

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Нюра Незванова
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По словам официального представителя МИД РФ, Москва открыта к диалогу с Берлином.

Захарова: Россия готова сотрудничать с ФРГ по ситуации с Навальным 24 часа в сутки

Фото: ТАСС / Филиппов Вячеслав

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова обсуждать с Берлином ситуацию с Навальным 24 часа в сутки. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия-24».

Однако представитель МИД РФ отметила, что по данному вопросу «оперативность должна проявить берлинская сторона».

Ранее Мария Захарова в социальной сети написала, что создается впечатление, что немецкие власти намеренно затягивают расследование по делу Навального, при этом обвиняя Россию в бездеятельности. По ее мнению, это напоминает «двойную игру».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Экипаж воздушного судна совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

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