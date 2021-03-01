Установлены данные абонента в деле о «сливе» сведений о рейсе Навального

Следователи установили данные абонента в деле о «сливе» сведений о рейсе Алексея Навального. По версии сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый в превышении должностных полномочий полицейский из Петербурга мог передать информацию третьему лицу посредством мессенджера, сообщает РЕН ТВ.

Недавно стало известно, что Главное следственное управление СК РФ по Северной столице возбудило уголовное дело о несанкционированном получении информации из служебной базы данных «Розыск-Магистраль», в том числе данных о рейсе Томск — Москва, которым 20 августа летел судимый блогер.

В ходе проверки выяснилось, что, предположительно, майор полиции Роман Г. 8 и 9 сентября 2020 года с использованием логина и пароль от базы «Розыск-Магистраль» авторизовался в системе и получил сведения об авиарейсах сообщением Томск — Домодедово 20 и 21 августа 2020 года. В частности, были установлены номер нужного рейса и авиаперевозчик. Данные были загружены на смартфон и впоследствии переданы контакту — К. Степанов. По предварительным сведениям, вход в базу был осуществлен полицейским с рабочего компьютера.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву, 20 августа. Борт совершил посадку в Омске, где блогера срочно госпитализировали. Омские медики ядов и их следов в организме 44-летнего мужчины не обнаружили. По их версии, у Навального произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. 22 августа блогера вывезли в Германию по распоряжению его родственников, где положили в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти Германии заявили о том, что Навальный якобы был отравлен боевым веществом. В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Между тем один из создателей «Новичка» Леонид Ринк заявил, что версии западных правоохранительных органов и соратников Алексея Навального, касающиеся отравления блогера боевым веществом откровенно глупые. Специалист подчеркнул, что в случае нанесения яда на бутылку с водой, которая была обнаружена в номере блогера в томской гостинице, эффект наступил бы буквально через несколько минут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую профессию Навальный сможет освоить в колонии.